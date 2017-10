Konzernchef: Lufthansa unterzeichnet Kaufvertrag für Air Berlin

Quelle: www.globallookpress.com Konzernchef: Lufthansa unterzeichnet Kaufvertrag für Air Berlin

Die Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Beide Unternehmen unterzeichnen am Donnerstag einen entsprechenden Kaufvertrag, wie Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in Berlin angekündigt hat. Für 12.00 Uhr sei der Notartermin geplant. "In der Tat ist das heute ein großer Tag, den wir in ein paar Stunden mit der Unterschrift besiegeln", sagte Spohr.