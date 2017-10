Überschwemmungen in Vietnam kosten mindestens 37 Menschen das Leben

Schwere Unwetter haben in Teilen von Vietnam mindestens 37 Menschen mit in den Tod gerissen. Weitere 40 gelten nach heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen als vermisst, wie die Nationale Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte. Die Regierung in Hanoi hat 7.000 Hilfskräfte und Soldaten mobilisiert, um Betroffenen zu helfen.