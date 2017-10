Rekordzahl von einer Milliarde Passagiere im europäischen Flugverkehr 2016

Quelle: www.globallookpress.com Rekordzahl von einer Milliarde Passagiere im europäischen Flugverkehr 2016

Mit rund einer Milliarde Passagieren hat der Flugverkehr in der Europäischen Union 2016 ein Rekordniveau erreicht. Am stärksten war der Passagierzuwachs in Bulgarien (22,5 Prozent), Rumänien (20,5 Prozent) und auf Zypern (18,1 Prozent), wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. EU-weit legte die Zahl der Fluggäste um 5,9 Prozent zu.