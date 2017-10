Isländer retten einheimisches "Einhorn" vor dem Schlachter

Ein Schafsbock, dessen Hörner zu einem zusammengewachsen sind, hat es in Island zu einer Berühmtheit gebracht. Das Tier mit dem Namen Einhyrningur (Einhorn) sollte eigentlich geschlachtet werden, weil es für die Zucht zu schwach ist. Großer Protest hat das verhindert. Nun haben sich die Besitzer in Skaftárhreppur entschieden, das Schaf für einen guten Zweck zu versteigern. Das berichtete die isländische Zeitung Morgunblaðið am Mittwoch.