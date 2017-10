USA fordern Chinas "exzessive Ansprüche" mit Manövern im Südchinesischen Meer heraus

China hat gegen das Manöver eines US-Kriegsschiffes in den territorial umstrittenen Gewässern des Südchinesischen Meeres protestiert. Der Zerstörer "USS Chafee" sei ohne Genehmigung in chinesische Gewässer in der Nähe der Paracel-Inseln eingedrungen, kritisierte die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Mittwoch in Peking. "Das Vorgehen des US-Kriegsschiffes hat die Souveränität und Sicherheit Chinas untergraben."