Indisches Gericht stuft Sex mit minderjähriger Gattin als Vergewaltigung ein

Quelle: Reuters Indisches Gericht stuft Sex mit minderjähriger Gattin als Vergewaltigung ein (Symbolbild)

In Indien soll Sex mit einer minderjährigen Ehefrau künftig als Vergewaltigung bestraft werden. Das Oberste Gericht des Landes erklärte am Mittwoch in der Hauptstadt Neu-Delhi eine Ausnahme im indischen Gesetz für verfassungswidrig, wonach ein Mann mit einer Minderjährigen Geschlechtsverkehr haben darf, solange diese mit ihm verheiratet und mindestens 15 Jahre alt ist. Eine Anzeige einer minderjährigen Ehefrau wegen Vergewaltigung soll demnach bis zu einem Jahr nach der Tat möglich sein.