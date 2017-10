Australierin fängt Hai mit bloßen Händen in flachem Wasser und bringt ihn ins freie Meer [VIDEO]

Die Australierin Melissa Hatheier ist zu einer Heldin in örtlichen Medien geworden. Als sie in der Bucht Port Jackson in der Nähe von Sidney schwamm, bemerkte sie, dass ein Hai nach einem Sturm in ein großes Felsenbecken geriet und sich nicht daraus befreien konnte. Der Fisch hatte Angst vor den Menschen und schlug um sich.