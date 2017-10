Alles für die Katz: IKEA präsentiert Möbel für Haustiere

Der Einrichtungskonzern IKEA hat eine neue Möbelkollektion Lurvig präsentiert, die nur für Haustiere bestimmt ist. Die Neuheiten sind mittlerweile in fünf Ländern verfügbar: in Japan, Frankreich, Kanada, Portugal und in den USA. Pelzige Kunden haben eine breite Auswahl an Möbelstücken. Ihnen stehen unter anderem Sessel, Teppiche, Häuschen auf vier Beinen und Schränke zur Verfügung.