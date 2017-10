Matratzen können BASF zu Alptraum werden: Konzern warnt Kunden vor belastetem Kunststoffgrundprodukt

Quelle: www.globallookpress.com Matratzen können BASF zu Alptraum werden: Konzern warnt Kunden vor belastetem Kunststoffgrundprodukt. Auf dem Bild: Menschen spielen Matratzen-Domino in Gründau-Lieblos. August 2012

BASF hat über einen Monat hinweg ein belastetes Kunststoffgrundprodukt für Möbel und Matratzen ausgeliefert. Das zwischen dem 25. August und dem 29. September in Ludwigshafen hergestellte Toluoldiisocyanat (TDI) enthalte eine deutlich erhöhte Konzentration an Dichlorbenzol, teilte der Chemiekonzern am Dienstag mit. Das Unternehmen habe die Auslieferung des Produkts gestoppt und die Kunden informiert. Nach Angaben einer BASF-Sprecherin sei eine Menge von 7.500 Tonnen betroffen.