Kit Harington brachte seine Braut zum Weinen: Sein "abgehackter" Kopf lag im Kühlschrank [VIDEO]

© Twitter Kit Harington brachte seine Braut zum Weinen: Er legte "abgehackten Kopf" in Kühlschrank [VIDEO]

Der US-amerikanische Schauspieler Kit Harington, der für seine Rolle von Jon Schnee in der Fantasy-Fernsehserie "Game of Thrones" bekannt ist, hatte seiner Braut, Rose Leslie, am 1. April einen Streich gespielt. Und das war ein ganz böser Streich: Harington legte einen künstlichen abgeschnittenen Kopf, das seinem Kopf sehr ähnelte, in den Kühlschrank in ihrer Wohnung.