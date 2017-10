Wer ist die wahre "First Lady"? Erste Ehefrau von Trump streitet Melania den Titel ab

Die erste Ehefrau des US-amerikanischen Präsidenten, Ivana Trump, und seine dritte Frau, Melania, sollen sich nach Angaben von Reuters wegen des First Lady-Titels gestritten haben.

Der Grund für den Krach sei ein Fernsehinterview der ehemaligen Gattin von Trump, Ivana, die ihr Buch über die Jahre mit Donald Trump vorstellte und sich dabescherzweise als die First Lady bezeichnet hatte. In diesem Interview erklärte sie, sie habe die Telefonnummer des Weißen Hauses, aber sie wolle dort nicht anrufen, weil sich dort Melania aufhalte. Sie wolle dabei keine Eifersucht wecken, weil sie doch die erste Ehefrau von Donald Trump, also die First Lady sei, so Ivana. Als Reaktion darauf soll die Sprecherin der gegenwärtigen Präsidentengattin erklärt haben, Melania habe die Absicht, ihren Titel für die Kinderhilfe zu benutzen, nicht für den Buchverkauf.

