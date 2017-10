Europarat-Versammlung wählt neue Präsidentin

Nach dem Rücktritt ihres Präsidenten hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats eine Nachfolgerin gewählt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Straßburg im dritten Wahlgang mehrheitlich für die Zypriotin Stella Kyriakides. Ihr Vorgänger, Pedro Agramunt, war in der vergangenen Woche nach monatelangem Druck zurückgetreten, was er zuvor verweigert hatte.