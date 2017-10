Verteidigungsminister: Polen gibt halbe Milliarde Euro für "Cyberarmee" aus

Der polnische Verteidigungsminister, Antoni Macierewicz, hat erklärt, dass Polen eine besondere Militäreinheit schaffen will, die gegen Gefahren im Cyberraum kämpfen soll. Er sagte das gestern in einer Sitzung des Forums Cybersec-2017, das in der polnischen Stadt Krakau stattfindet. Die Regierung will dafür zwei Milliarden Zloty (rund 464 Millionen Euro) ausgeben. Die "Cyberarmee" soll etwa 2.000 Mann stark sein.