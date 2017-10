Von Party direkt ins Krankenhaus: Dutzende Luftballons explodieren und gehen in Flammen auf [VIDEO]

Quelle: www.globallookpress.com Von Party direkt ins Krankenhaus: Dutzende Luftballons explodieren und gehen in Flammen auf [VIDEO] (Symbolbild)

Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung am indischen Standort des Coachingunternehmens Allen Career Institute sollen Dutzende Luftballons Feuer gefangen und dabei 15 Menschen verletzt haben. Ein spektakuläres Video zeigt, wie die in der Luft schwebenden Ballons explodieren und in Flammen aufgehen.