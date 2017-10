Palästinensische Schule zu Ehren einer Fatah-Kämpferin umbenannt - Belgien stoppt Finanzierung

Die Benennung einer palästinensischen Mädchenschule im Westjordanland nach einer Fatah-Kämpferin hat die belgischen Geldgeber verstimmt. Die belgische Regierung habe jede finanzielle Unterstützung für Schulprojekte in den Palästinensischen Autonomiegebieten vorläufig gestoppt, berichteten mehrere flämische Zeitungen am Dienstag. Es gehe um 3,3 Millionen Euro.

Die Belgier hatten im Jahr 2013 den Bau der Beit Awwa Basic Girls School im Westjordanland gefördert, die den Angaben zufolge später ohne Absprache in Dalal Mughrabi Elementary School umbenannt wurde. Die in einem Palästinenserlager im Libanon aufgewachsene Fatah-Kämpferin Dalal Mughrabi war im Jahr 1978 an einem Anschlag bei Tel Aviv beteiligt, bei dem 38 Israelis - unter ihnen 13 Kinder - getötet wurden.

"Die belgische Regierung verurteilt unzweideutig jede Verherrlichung terroristischer Anschläge", erklärten das Außen- und das Entwicklungshilfeministerium in Brüssel. Man erwarte jetzt "eine formelle Reaktion" der Palästinenserregierung. Bis dahin seien alle Hilfen für das dortige Schulwesen auf Eis gelegt. (dpa)