Belgische Beschäftigte im Öffentlichen Dienst fühlen sich von Politik verlassen und treten in Streik

Quelle: www.globallookpress.com Belgische Beschäftigte fühlen sich von Politik verlassen und treten in Streik

Sie fühlen sich verlassen wie ausgesetzte Haustiere: Viele tausend Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes sind am Dienstag in Belgien in den Streik getreten. In Lüttich versammelten sich Postbedienstete vor einem Tierheim, um der Regierung des liberalen Premierministers Charles Michel ihre Forderungen zu verdeutlichen. Die Gewerkschaft FGTB hatte zu dem Protest gegen Einsparungen im Öffentlichen Dienst und Privatisierungspläne aufgerufen.