Sechs Männer, ein Moped: Spektakuläre Flucht nach Juwelierraub in London

© Twitter Sechs Männer, ein Moped: Spektakuläre Flucht nach Juwelierraub in London (Symbolbild)

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Londons Regent Street sind sechs Männer auf einem einzigen Moped entkommen. Die Männer seien am Montagabend zwar auf drei Mopeds vor dem Juwelierladen angekommen, doch sei ein Gefährt am Tatort geblieben und das zweite kurz nach dem Einbruch bei einem Unfall beschädigt worden, zitierte die Agentur PA die Polizei.