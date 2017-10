Ein mit 14 Migranten vollgepackter Audi A6 in Mazedonien angehalten

© Wikipedia Ein mit 14 Migranten vollgepackter Audi A6 in Mazedonien angehalten (Symbolbild)

Die Polizei in Mazedonien hat nahe der Grenze zu Griechenland ein mit 14 Migranten aus Pakistan vollgepacktes Auto gefunden. Der Audi A6 mit gestohlenen Kennzeichen parkte am Sonntagabend an einer Straße wenige Kilometer vom Grenzübergang Bogorodica entfernt, wie der staatliche TV-Sender MRT am Montag berichtete. Der Fahrer habe fliehen können, hieß es. Die Pakistaner wurden den Angaben zufolge in ein Aufnahmezentrum in die 140 Kilometer nordwestlich gelegene Hauptstadt Skopje gebracht.