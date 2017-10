Die Pilze sind schuld! Polnische Pilzsammler bringen US-Manöver zum Scheitern

Quelle: www.globallookpress.com Die Pilze sind schuld! Polnische Pilzsammler bringen US-Manöver zum Scheitern

Ein unerwarteter Umstand hat das US-Manöver, das am vorigen Wochenende in der polnischen Stadt Zagan, 170 Kilometer südöstlich Berlins, stattfinden sollte, zum Scheitern gebracht. Alles stand schon bereit: 3.300 Soldaten, hunderte Panzer, Haubitzen sowie Panzerfahrzeuge. Doch ein Ding wurde nicht vorgesehen, und zwar, dass Tausende Ortsbewohner zu dieser Jahreszeit massenhaft in die Wälder strömen, um dort Steinpilze zu sammeln.