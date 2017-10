Majestätsbeleidigung: Thai-Historiker kommt wegen Geschichtszweifel vor Gericht

Wegen öffentlich geäußerter Zweifel, ob eine legendäre Schlacht im 16. Jahrhundert tatsächlich stattgefunden hat, muss ein 85 Jahre alter Geschichtsprofessor in Thailand mit einem Prozess rechnen. Der prominente Historiker Sulak Sivaraksa musste sich am Montag vor einem Militärgericht in Bangkok wegen Beleidigung des Königshauses verantworten. Im Dezember soll nun entschieden werden, ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt.