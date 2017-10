Türkischer Generalstab bestätigt Beginn des Militäreinsatzes im syrischen Idlib

Quelle: Reuters

Einen Tag nach dem Einrücken der türkischen Armee in Nordsyrien haben die Streitkräfte den Einsatz offiziell bestätigt. Es handele sich um einen "Erkundungseinsatz" in der Provinz Idlib, der am Vortag begonnen habe, teilte das türkische Militär am Montag mit. Ziel sei unter anderem die Einrichtung einer Deeskalationszone, wie in den Syrien-Gesprächen vereinbart wurde.