Bankräuber-Ring in Italien und Rheinland-Pfalz zerschlagen

Quelle: www.globallookpress.com Bankräuber-Ring in Italien und Rheinland-Pfalz zerschlagen

Die italienische Polizei hat mit Hilfe der Behörden in Rheinland-Pfalz einen Ring mutmaßlicher Krimineller zerschlagen, der Banküberfälle und Überfälle von Geldtransportern begangen oder geplant haben soll. In Deutschland sei zunächst eine Person festgenommen worden, die Operation "Last Day" sei aber noch im Gange, sagte ein italienischer Polizeisprecher am Montagvormittag.