Hautpflege-Brand Dove wegen Rassismus-Vorwürfen unter scharfer Kritik

Der Pflegemittelhersteller Dove ist wegen einer umstrittenen Duschgel-Werbung in die Kritik geraten. Auf dem Video, das im Internet scharfe Reaktionen hervorrief, ist zu sehen, wie eine dunkelhäutige Frau hellhäutig wird, nachdem sie ein Dove-Produkt benutzt hat. Eine Visagistin mit dem Nicknamen Naythemua veröffentlichte in ihrem Facebook-Profil einen Post und schrieb darin, dass Dove mit dieser Werbung die wahre Einstellung gegenüber dunkelhäutigen Menschen in den USA demonstriere.