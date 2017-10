China bestraft in fünf Jahren 1,3 Millionen korrupte Beamte und Politiker

Der von Chinas Präsident Xi Jinping initiierte Kampf gegen die Korruption innerhalb der regierenden Kommunistischen Partei trägt Früchte. Insgesamt seien innerhalb von fünf Jahren 1,3 Millionen Beamte und Politiker auf allen Ebenen bestraft worden, berichtete am Sonntag die Staatsagentur Xhinhua unter Berufung auf die Disziplinar-Kommission der Kommunistischen Partei. Über Art und Ausmaß der Strafen wurden keine Angaben gemacht.

Im Verlauf ihrer Kampagne seien den Korruptionsbekämpfern "große und kleine Fische" ins Netz gegangen, unter ihnen 648.000 Beamte in Dörfern und ranghohe Politiker wie etwa Bo Xilai, Ex-Handelsminister und Ex-Gouverneur der Provinz Liaoning, oder Sun Zhengcai, Ex-Parteisekretär in Chongqing. Die Mitteilung über den erfolgreichen Kampf gegen korrupte Beamte und Politiker erschien nur wenige Tage vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei, der am 18. Oktober beginnt. (dpa)

