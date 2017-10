Spanische Polizei entdeckt auf Schiff 3.800 Kilo Kokain

Die spanische Polizei hat auf einem Schiff 3.800 Kilogramm Kokain entdeckt. Die Polizei fing den Schlepper, der unter der Flagge der Komoren fuhr, mitten im Atlantik zwischen den Azoren und Madeira. Nach Angaben der Zeitung El País fand die internationale Anti-Drogen-Operation noch am vergangenen Sonntag statt. Am Freitag lief das Schiff in die Hafenstadt Cádiz ein, wo die Droge gewogen wurde.