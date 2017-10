Auktionshaus versteigert John F. Kennedys Badehosen für 5.300 US-Dollar

Quelle: Reuters Auktionshaus versteigert John F. Kennedys Badehosen für 5.300 US-Dollar (Archivbild)

Am Samstag sind in New York mehrere Sachen aus dem Privatbesitz des 35. US-Präsidenten John F. Kennedys unter den Hammer gekommen. Das Auktionshaus Guernsey's verkaufte unter anderem zwei Badehosen des Politikers für 3.500 bzw. 1.800 US-Dollar. Ein blauer Badeanzug der First Lady Jacqueline Kennedy kostete ebenfalls 1.800 US-Dollar.