Hurrikan "Nate" trifft zweites Mal auf US-Festland

Quelle: Reuters

Der Hurrikan "Nate" ist an der Golfküste der USA ein zweites Mal auf Land getroffen. Er zog in der Nacht als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 nahe dem Küstenort Biloxi östlich von New Orleans vorbei. Die Windgeschwindigkeiten lagen bei 140 Kilometern pro Stunde. Am Samstagabend hatte "Nate" südöstlich von New Orleans nahe der Mississippi-Mündung erstmals US-Festland erreicht.