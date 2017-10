Drei tote Deutsche bei Busunglück in Türkei

Quelle: Reuters Drei tote Deutsche bei Busunglück in Türkei

Bei einem Busunfall an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei sind drei Reisende aus Deutschland tödlich verunglückt. Weitere elf Deutsche wurden am Samstag bei dem Unfall auf einer Autobahn in Antalya verletzt. Einer von ihnen befand sich in kritischem Zustand. Unter den Verletzten war auch ein einjähriges Kind.