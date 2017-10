Aleppo startet wieder Produktion von Solaranlagen

Quelle: Sputnik Aleppo startet wieder Produktion von Solaranlagen (Archivbild)

In der nordsyrischen Metropole Aleppo ist ein Werk wiedereröffnet worden, das Solaranlagen herstellt. "Der Absatzmarkt ist ganz Aleppo. Denn die städtischen Kraftwerke sind zerstört. In erster Linie werden unsere Solaranlagen in Schulen und Krankenhäusern installiert", erklärte der Betriebsleiter Muhammed Sachim. Mit Solarstrom würden bereits 45 Schulen in Aleppo versorgt. An der Reihe seien 200 weitere Bildungsstätten.