Quelle: Reuters Libyens Behörden entdecken Massengrab mit IS-Opfern (Symbolbild)

Libyens Behörden haben nach eigenen Angaben in der früheren IS-Hochburg Sirte die Leichen von 20 ägyptischen Christen geborgen. Die Kopten sollen vor zwei Jahren von der Terrormiliz hingerichtet worden sein. Ein mutmaßlicher Beteiligter habe den Ort in einem Verhör mitgeteilt, hieß es in der Anti-Kriminalitätsbehörde.