Indonesische Polizei besichtigt SPA-Zentrum und schnappt 58 LGBT-Leute wegen Prostitution

Quelle: Reuters

Die indonesische Polizei hat am Freitag in der Hauptstadt Jakarta 58 Menschen, darunter auch Ausländer, wegen Prostitutions- und Pornographie-Verdachts in Gewahrsam genommen. Die Großrazzia fand in einem von der LGBT-Community frequentierten SPA-Zentrum statt. Sieben der Festgenommenen waren Mitarbeiter des Etablissements.