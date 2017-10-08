Zwei Wachleute sterben bei Angriff auf Königspalast in Saudi-Arabien
In den vergangenen Monaten ist Saudi-Arabien verstärkt mit Razzien gegen Extremisten vorgegangen. Am Donnerstag teilten die Sicherheitsbehörden mit, eine Zelle der Terrormiliz "Islamischer Staat" zerschlagen zu haben. Die Terroristen hätten demnach geplant, das Land zu destabilisieren. Die US-Botschaft in Saudi-Arabien rief ihre Bürger zu erhöhter Vorsicht auf.
تعرض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص بعد ترجله من سيارته.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) 7 октября 2017 г.
مقتل المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسةً الخارجية أمام البوابة الغربية لقصر السلام بجدة ويدعى/ منصور بن حسن بن علي العامري ، سعودي.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) 7 октября 2017 г.
إستشهاد وكيل رقيب/حماد بن شلاح المطيري،والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي وهما يؤديان مهامهما في نقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) 7 октября 2017 г.
ضبط سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف ، وثلاث قنابل حارقة مالتوف، بحوزة المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسةً الخارجية التابعةً لقصر السلام بجدة.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) 7 октября 2017 г.
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