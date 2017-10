US-Gericht deckt geplante Terroranschläge in New York auf

Quelle: Reuters US-Gericht deckt geplante Terroranschläge in New York auf (Symbolbild)

Eine Terrorzelle hat im Sommer 2016 eine Anschlagserie in New York geplant. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei das Komplott der drei Männer durch einen verdeckten FBI-Ermittler aufgeflogen. Er habe sich über Handy-Anwendungen als Gleichgesinnter der IS-Anhänger ausgegeben und so ihr Vertrauen gewonnen. Erste Informationen über geplante Anschläge am Time Square, auf das U-Bahn-System und Konzerthallen der Millionenstadt gab das US-Bundesgericht von Manhattan am späten Freitagabend bekannt.