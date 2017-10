Spanische Bürger rufen mit Großkundgebungen zum Dialog zwischen Madrid und Barcelona auf

Mit mehreren Großkundgebungen haben Zehntausende Spanier im ganzen Land am Samstag für einen Dialog in der Katalonien-Frage demonstriert. Unter dem Motto "Hablemos/Parlem" (auf Deutsch "Lasst uns reden") versammelten sich die Demonstranten vor den Rathäusern in Madrid und Barcelona. Die meisten waren ganz in Weiß gekleidet und trugen weiße Schriftbänder und Luftballons.