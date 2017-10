Iranerin wechselt in US-Schach-Verband wegen Sperre nach Spiel ohne Kopftuch

Iranerin wechselt in US-Schach-Verband wegen Sperre nach Spiel ohne Kopftuch

Die iranische Schachspielerin Dorsa Derakashani ist in den US-Schachverband gewechselt. Der Grund war eine Sperre, die der nationale Verband gegen die 19-jährige verhängte, nachdem sie sich geweigert hatte, bei einem internationalen Wettbewerb ein Kopftuch zu tragen. Die Sportlerin zog inzwischen in die USA und immatrikulierte sich an der Saint Louis University.