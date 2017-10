Chinesin spielt nonstop mit Handy und erblindet

Quelle: www.globallookpress.com Chinesin spielt nonstop mit Handy und erblindet (Symbolbild)

Die Leidenschaft für das beliebte Handyspiel Honour of Kings hat eine 21-Chinesin teilweise das Sehvermögen gekostet. Die Spielsüchtige erblindete an einem Auge, nachdem sie einen Tag lang nonstop mit ihrem Handy gespielt hatte. Der Vorfall ereignete sich in Dongguan in der südlichen Provinz Guangdong.