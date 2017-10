Dänische Polizei findet Körperteile von Journalistin Kim Wall

Quelle: www.globallookpress.com

Die dänische Polizei hat den Kopf der im August verschwundenen und zuletzt auf einem privaten U-Boot gesehenen schwedischen Journalistin entdeckt. Taucher fanden ihn am Freitag zusammen mit den Beinen sowie Kleidung der 30-Jährigen in der Køge-Bucht. Mit Hilfe von Gebiss-Daten sei der Kopf als derjenige von Kim Wall identifiziert worden, teilte der Polizeisprecher Jens Møller Jensen am Samstag in Kopenhagen mit. Die Suche nach den Armen der Frau gehe weiter.