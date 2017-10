Graffiti-Maler gratulieren Wladimir Putin zum 65. Geburtstag mit Wandmalereien [VIDEOS]

Pünktlich zum 65. Geburtstag des russischen Präsidenten sind in Paris, Barcelona und Berlin Porträts von Wladimir Putin aufgetaucht. Der Pariser Künstler Skame Retors schuf ein Bildnis des Politikers und versah es mit der Aufschrift: "Friedensstifter, alles Gute zum Geburtstag".

Der Autor des Putin-Graffitos in Barcelona sprühte die Parole "Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung" an die Wand und wünschte dem Politiker ebenfalls alles Gute zum Geburtstag. Ein anderer Künstler zitierte auf seiner Wandmalerei in Berlin aus Friedrich Schillers Gedicht "An die Freude": "Deine Zauber binden wieder,/ Was die Mode streng geteilt,/ Alle Menschen werden Brüder,/ Wo dein sanfter Flügel weilt." (RIA Nowosti/TASS/Iswestija)