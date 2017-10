Verunreinigte Joghurts in Supermärkten - Polizei fasst Verdächtigen

Quelle: www.globallookpress.com Verunreinigte Joghurts in Supermärkten - Frima richtet Hotline für Verbraucher ein (Symbolbild)

Im Fall der verunreinigten Joghurts in Supermärkten in Halle an der Saale und Bitterfeld wird ein Verdächtiger weiter befragt. Es werde nun in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geprüft, ob der 42-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden soll, sagte ein Polizeisprecher in Halle am Samstag.