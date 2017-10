USA heben Sanktionen gegen Sudan auf

Quelle: Reuters

Die Vereinigten Staaten heben die Wirtschaftssanktionen gegen den Sudan auf. Das Außenministerium teilte am Freitag in Washington mit, dass man damit die fortgesetzten Bemühungen der Regierung in Khartum um einen Waffenstillstand in dem von internen Konflikten erschütterten Land anerkenne. Außerdem habe der Sudan sehr gut mit den USA bei der Terrorbekämpfung und dem Umgang mit regionalen Konflikten kooperiert.