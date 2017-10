Sturm "Nate" trifft auf US-Golfküste

Quelle: Reuters Sturm "Nate" trifft auf US-Golfküste (Symbolbild)

Nach seinem Zug an Mittelamerika und Mexiko vorbei trifft der tropische Sturm "Nate" am Wochenende auf die nördliche Golfküste der USA. Der Wirbelsturm wird für die USA der vierte tropische Sturm in kurzer Folge. Die US-Meteorologen haben für Teile Louisianas, Mississippis und Alabamas eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Sie wurde zuletzt auch auf die Stadt New Orleans erweitert.