Türkische Regierung lehnt Einladung des Botschafters zu Tag der Deutschen Einheit in Ankara ab

Die türkische Regierung hat trotz persönlicher Einladung von Botschafter Martin Erdmann keinen offiziellen Vertreter zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Ankara geschickt. «Ich habe persönlich jedes einzelne Kabinettsmitglied eingeladen, einschließlich des Ministerpräsidenten», sagte Erdmann am Rande der Feierlichkeiten in der Botschaft am Freitag in Ankara.