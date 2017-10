Rettungsaktion in Alpen: 100 Menschen kämpfen 13 Stunden lang um Zweijährige in Felsspalte

Dramatische Rettung in den Schweizer Alpen: 100 Helfer kämpften 13 Stunden lang um das Leben eines zweijährigen Mädchens, das in einer Felsspalte eingeschlossen war. Wie die Schweizer Nachrichtenagentur sda am Freitag berichtete, blieb das Kind am Ende unverletzt.