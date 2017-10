Andrés Iniesta unterschreibt lebenslangen Vertrag mit Barça

Club-Legende Andrés Iniesta hat in politisch unruhigen Zeiten seine Treue zum FC Barcelona unter Beweis gestellt. Der Kapitän des katalanischen Top-Clubs unterschrieb am Freitag in Barcelona einen unbefristeten Vertrag.