Politik-Journalistin Sylke Tempel bei Sturmtief Xavier von Baum erschlagen

Sturmtief "Xavier": Sieben Tote im Nord-Osten, Verkehr teilweise lahmgelegt

Am Donnerstagabend ist in Berlin die 54-jährige Politik-Expertin Sylke Tempel beim Sturm Xavier ums Leben gekommen. Die Journalistin und zwei weitere Frauen fuhren mit einem PKW, als ein umgefallener Baum an einer Kreuzung im Schwarzen Weg in Heiligensee die Straße blockierte. Zwei Insassen, darunter auch Tempel, stiegen aus, um Äste vom Weg zu räumen.