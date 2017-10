Spektakulärer Feuerball lodert am Himmel über China auf [VIDEO]

Spektakulärer Feuerball lodert am Himmel über China auf

In der chinesischen Stadt Shangri-La im Nordwesten der Provinz Yunnan ist ein erstaunlich großer Meteor gefilmt worden, der für ein paar Sekunden am Himmel über der Stadt erschien.

Die Augenzeugen berichten, der Feuerball soll durch den Himmel geschnellt und ein paar Sekunden später explodiert sein. Danach wurden die chinesischen sozialen Netzwerke von Aufnahmen des Phänomens überschwemmt. Nach Angaben der US-amerikanischen Nationalen Aeronautik- und Raumfahrtbehörde (NASA), die alle mit Meteoren verbundenen Ereignisse verfolgt, sei das Weltall-Objekt am 4. Oktober in 37 Kilometern Höhe erschienen und mit einer Geschwindigkeit von 14,6 Kilometern pro Sekunde, also 52.560 Kilometern pro Stunde, durch die Luft geschnellt.

