Tropensturm "Nate" in Mittelamerika fordert mindestens 22 Menschenleben

Quelle: Reuters Tropensturm "Nate" in Mittelamerika fordert mindestens 22 Menschenleben

Tropensturm "Nate" hat in Mittelamerika mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Zwölf weitere galten als vermisst, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten.