Letzte Sekunden: Brasilianerin filmt ihren eigenen Mord [VIDEO]

In der brasilianischen Stadt Santana de Cataguases hat die 22-jährige Willyene Mathias zufällig mit ihrem Handy ihren eigenen Mord gefilmt. Das teilten örtliche Medien mit. Die Mutter von drei Kindern filmte einen Streit mit ihrem Nachbar, um einem Beweis für ihren Mann zu haben, dass der Nachbar sie beleidigt.

Der Nachbar verlor schnell die Selbstbeherrschung, holte eine Pistole heraus und schoss zweimal der Frau in den Kopf. Bevor er den Tatort verließ, kam er zum verletzten Opfer und sagte, dass sie ein Dämon ist und in die Hölle geht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, erlag aber später ihren Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.

