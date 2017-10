Syrische Kinder schreiben Briefe des Friedens an bewaffnete Kämpfer

Im Rahmen eines besonderen Unterrichts haben Zöglinge eines Internats in der syrischen Hauptstadt Damaskus an bewaffnete Kämpfer in der Deeskalationszone Ostghuta Zeichnungen und "Briefe des Friedens" geschickt.