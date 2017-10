Rios Olympia-Chef festgenommen - Verdacht: Spiele 2016 gekauft

Der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro, Carlos Arthur Nuzman, ist wegen des Verdachts des Stimmenkaufs festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus im Stadtteil Leblon in Rio, auch der Marketingchef der Spiele, Leonardo Grynner, wurde festgenommen, berichtete das Portal O Globo.